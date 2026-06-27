Азербайджан, Грузия и Турция завершили трехсторонние учения сил специального назначения «Кавказский орел – 2026», проходившие на территории Грузии.

Торжественная церемония закрытия состоялась в Учебном центре сил специального назначения имени майора Гелы Чедиа в Мухровани, недалеко от Тбилиси. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Министерство обороны Грузии.

С успешным завершением учений военнослужащих поздравили заместитель командующего Силами обороны Грузии генерал-майор Ираклий Чичинадзе, заместитель командующего Силами специальных операций Азербайджана генерал-майор Азер Касымов, командующий Силами специальных операций Турции бригадный генерал Огузхан Шимшек, а также командующий Силами специальных операций Грузии полковник Теймураз Клатеишвили.

Практическая часть маневров проходила на базе Школы парашютной подготовки Командования специальных операций в Болниси и на полигоне в Мухровани. Военнослужащие трех стран отработали совместные рейды на условный объект, действия штурмовых групп при огневой поддержке, зачистку зданий, инженерно-взрывные работы и нейтрализацию условного противника.

Учения «Кавказский орел» проводятся ежегодно на ротационной основе поочередно в Азербайджане, Грузии и Турции. Следующие трехсторонние маневры в 2027 году примет Азербайджан.