Политолог Рамиз Юнус в интервью украинскому телеканалу «Украина сегодня» подверг критике антиазербайджанскую риторику издания Kyiv Post, заявив, что подобные публикации противоречат уровню отношений между Киевом и Баку.

По его словам, Азербайджан с первых дней поддерживает Украину, а президенты двух стран демонстрируют высокий уровень сотрудничества.

«Возникает вопрос: зачем это делать, когда президенты Украины и Азербайджана демонстрируют совсем другой уровень отношений? Кому-то не нравится, что у Украины есть конкретные друзья, которые ее поддерживают», — заявил Юнус.

Он также призвал украинские власти и журналистское сообщество обратить внимание на деятельность издания.

«Пусть Банковая поинтересуется, пусть СМИ поинтересуются. Люди должны понимать, что можно делать в медиапространстве, а что нет», — сказал политолог.

Юнус напомнил, что за последние годы Азербайджан значительно укрепил сотрудничество с Украиной: участвует в восстановлении Ирпеня, принимает на реабилитацию украинских детей, а контакты между лидерами двух стран остаются активными.

Кроме того, он подчеркнул, что в Азербайджане, по его словам, были пресечены антиукраинские и российские нарративы еще до Второй Карабахской войны.

«У нас в Азербайджане нет представителей антиукраинских нарративов. Мы это пресекли еще до Второй Карабахской войны. Поэтому украинские журналисты должны обращать на это внимание», — отметил Юнус.