Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) подтвердило нанесение ударов по территории Ирана в ответ на атаку на коммерческое судно в Ормузском проливе. Об этом говорится в сообщении командования, сообщает ТАСС.

По утверждению СЕНТКОМ, американская авиация нанесла удары по иранским складам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным объектам. Это произошло после того, как 25 июня Иран атаковал дронами-камикадзе грузовое судно M/V Ever Lovely под флагом Сингапура.

В командовании заявили, что нападение на гражданское судно стало нарушением режима прекращения огня и свободы судоходства. В СЕНТКОМ добавили, что американские силы продолжают обеспечивать безопасность коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив, и следить за соблюдением договоренностей с Ираном.