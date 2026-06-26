Президент США Дональд Трамп предупредил европейские государства о возможном введении повышенных импортных пошлин на их товары в ответ на планы по налогообложению цифровых услуг американских корпораций. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Ряд стран Европы обсуждает скорое введение сбора для цифровых компаний из США. Некоторые из них уже близки к реализации этой меры. Данное сообщение следует рассматривать как предупреждение: любое государство, которое введет подобный налог, незамедлительно получит 100-процентные пошлины на весь экспорт своих товаров в Америку», — заявил Трамп.

По его словам, эти тарифы будут действовать вместо существующих торговых соглашений с указанными странами. Он также подчеркнул, что 100-процентные пошлины вступят в силу немедленно, как только будет введен налог на американские компании.