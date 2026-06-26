Иран и США создали прямой канал связи для предотвращения инцидентов в Ормузском проливе, сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, новая линия связи предназначена для оперативного взаимодействия сторон и предотвращения инцидентов, которые могут привести к эскалации. Как утверждает Press TV, канал также будет использоваться для реализации положений меморандума, касающихся судоходства через пролив.

При этом, по данным источника, Иран подчеркнул, что в соответствии с достигнутыми договоренностями проход судов через Ормузский пролив должен осуществляться по маршрутам, определенным исламской республикой.