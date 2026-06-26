Оборонная промышленность перестала быть второстепенным вопросом в повестке НАТО, а стала темой стратегической важности в текущих условиях. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита в Канаду, отвечая на вопрос о повестке саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля.

«Этот саммит действительно станет историческим, потому что международная геополитическая обстановка достигла точки, когда решения, принимаемые государствами — членами НАТО, будут еще более решающими не только для будущего альянса, но и для будущего нашего региона. Главный из обсуждаемых вопросов — это увеличение расходов на оборону. И это уже не просто тема для дискуссии. Будет проведен аудит практических шагов, видов расходов, будет составлен отчет», — отметил министр, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что «в НАТО существовала традиция, когда военное и политическое руководство собиралось вместе, чтобы внимательно обсудить структуру и организацию воинских частей, их техническую готовность, их действия в возможных сценариях войны».

«В последние годы, особенно в контексте российско-украинской войны и других войн, стало ясно, что мы вышли за рамки вопроса о простой боеготовности и обрели глубокое политическое и стратегическое понимание своего положения в сфере оборонной промышленности. На данном этапе оборонная промышленность перестала быть второстепенным вопросом в планировании и на совещаниях НАТО, она стала вопросом стратегического значения высшего уровня», — указал Фидан.

В связи с этим, по словам главы МИД, «на саммите в Анкаре будет специальная повестка дня и специальные мероприятия, посвященные оборонной промышленности».

«Важны также стратегические и политические дискуссии на высоком уровне между лидерами. Они будут сосредоточены на том, как можно согласовать различные взгляды на будущее НАТО, как можно урегулировать трансатлантические разногласия, на оценке угроз и на готовности альянса. Есть определенные вопросы, которые необходимо обсудить, и верю, что эти дискуссии пройдут в конструктивной обстановке», — сказал Фидан.