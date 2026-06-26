Астраханскую область и Азербайджан связывают многолетние исторические, экономические, духовные, культурные и даже родственные связи. Именно поэтому участие в восстановлении освобожденных территорий является для нас абсолютно естественным шагом.

Об этом журналистам заявил вице-губернатор — председатель Правительства Астраханской области РФ Денис Афанасьев.

По его словам, именно эти прочные связи стали основой для инициативы губернатора Астраханской области обратиться к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с предложением оказать содействие в восстановлении освобожденных территорий.

«Благодаря поддержке и согласию уважаемого президента Ильхама Алиева мы получили возможность реализовать этот проект. Сегодня в селе Махрузлу строится детский сад, который станет символом нашей дружбы и сотрудничества. Для нас это прежде всего проявление человеческой солидарности и искренней дружеской поддержки. Этот проект не преследует каких-либо экономических целей — они здесь не имеют принципиального значения. Самое важное — внести свой вклад в мирное будущее этой земли. Нам хотелось бы, чтобы дети, которые будут посещать этот детский сад, знали, что он был построен при участии Астраханской области, понимали, что наши народы связывает многолетняя дружба и что мы всегда готовы поддерживать друг друга», — отметил Афанасьев.

Вице-губернатор также выразил признательность президенту Азербайджана за поддержку инициативы о присвоении детскому саду имени русского писателя Петра Ершова.

«Оформление здания будет выполнено с использованием художественных мотивов знаменитой сказки Петра Ершова «Конёк-Горбунок». Уверен, что это станет еще одним символом культурного взаимодействия и взаимопонимания между нашими народами.

Нас действительно объединяет очень многое — общая история, духовные и культурные ценности. Наша общая задача — сохранить это наследие и передать его будущим поколениям», — подчеркнул Афанасьев.

Фундамент строящегося в селе Махрузлу дошкольного образовательного учреждения на 80 мест был заложен в декабре 2024 года. Детский сад, состоящий из трех корпусов — двухэтажных с подвальным помещением, охватывает территорию площадью 0,65 гектара.

В настоящее время основные строительные работы в здании завершены, продолжаются внутренние отделочные работы и благоустройство территории. Завершение строительных работ и сдача здания в эксплуатацию планируются в августе текущего года.

В 2024 году губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что в освобожденном от оккупации Губадлинском районе будет построено дошкольное образовательное учреждение.