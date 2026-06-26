За минувшие сутки на Абшероне были задержаны 122 водителя мотоциклов, создававших повышенный шум и не имевших водительских удостоверений.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В ходе проведённых мероприятий сотрудники полиции также составили административные протоколы в отношении 30 водителей, незаконно изменивших конструкцию транспортных средств и установивших дополнительные световые и шумовые устройства, 11 водителей, нарушивших правила перевозки грузов, 18 водителей, не уступивших дорогу пешеходам на установленных переходах, а также 6 водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.