В выходные дни, 27-28 июня, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана будет дуть сильный ветер — объявлен желтый и оранжевый уровни погодной опасности. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов республики.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Мингячевире, Гяндже, Агстафе, Газахе, Нафталане, Гёранбое, Дашкесане, Нефтчале, Сальяне, Ширване, Шабране, Хызы, Гобустане будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8-28,4 м/сек, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.

В других регионах страны будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого составит 13,9–20,7 м/сек, что соответствует желтому уровню погодной опасности.