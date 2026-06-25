По данным Национальной гидрометеорологической службы, в предстоящие выходные на территории Азербайджана сохранится неустойчивая погода с периодическими осадками.

Как сообщила заместитель начальника службы Гюльнара Аббасова, во второй половине 26 июня в Баку и на Абшеронском полуострове начнутся дожди. С вечера 27 июня до утра 28 июня ожидаются сильные ливни, ночью возможны интенсивные осадки. Дождливая погода сохранится до дневных часов 28 июня, также прогнозируется сильный северо-западный ветер.

В регионах страны осадки ожидаются до 29 июня. Местами возможны сильные ливни, грозы, град, повышение уровня воды в реках, а на отдельных горных реках — кратковременные паводки и сели.

В Гидрометслужбе отметили, что информация о погодной ситуации будет регулярно обновляться.