Армения и Евросоюз на следующей неделе объявят об упрощении процедуры ввоза армянской сельскохозяйственной продукции в ЕС, заявил на брифинге премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Одним из важных пунктов повестки визита (главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Ереван — ред.) станет возможность упрощения процедуры ввоза сельскохозяйственной продукции в Европейский союз», — сказал он.

По его словам, программа проработана, о чем будет заявлено в Ереване во время визита председателя Еврокомиссии.