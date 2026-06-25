В этом году впервые в Азербайджан приедут студенты из Сирии для получения высшего образования.

Об этом заявил депутат сирийского парламента от Алеппо Тарик Суло Джевизджи на II форуме «Туркманское наследие: солидарность гражданских обществ» в Баку, сообщает Report.

По его словам, проект будет реализован в рамках программы «Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева».

«В то же время впервые сирийские студенты приглашены и в летние лагеря, организуемые Азербайджаном. Все эти процессы показывают, что политические, экономические, культурные, военные и торговые связи между Сирией и Азербайджаном с каждым днем еще больше укрепляются», — заявил Джевизджи.