Президент Венесуэлы Николас Мадуро, в настоящее время находящийся в заключении в США, призвал граждан своей страны к единству и взаимопомощи после мощных землетрясений. Глава республики опубликовал обращение к венесуэльцам в своем блоге на платформе X.

«В этот трудный час мы призываем к национальному единству, спокойствию и конкретной помощи: помогать, защищать, делиться, поднимать и восстанавливать. Венесуэла пережила большие испытания, и из этого мы также выйдем сильными — с верой, дисциплиной и солидарностью», — говорится в заявлении.

По словам Мадуро, он вместе с супругой молится за пострадавших в результате природного катаклизма. Глава государства выразил надежду, что никто из граждан Венесуэлы «не останется один» и призвал общины позаботиться о детях и пожилых людях.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли на территории Венесуэлы вечером 24 июня. Наиболее сильные разрушения были зафиксированы в Каракасе, где обрушилась часть жилых домов.