Итоги недавнего военного столкновения продемонстрировали уязвимость военной машины США и развеяли миф об их глобальном доминировании. Об этом заявил председатель Собрания исламского совета Ирана Мохаммад Багер Галибаф на встрече со спикером Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в Баку.

«В ходе этой войны объемы бомбардировок со стороны противника были беспрецедентными и превышали масштабы многих крупных конфликтов современности. Однако мы дали жесткий и точный ответ. Наш опыт доказал, во-первых, что корень всех дестабилизирующих процессов в регионе кроется в действиях сионистского режима. Во-вторых, этот конфликт полностью разрушил иллюзию мнимого всемогущества США», — цитирует Галибафа ИРНА.

Иранский спикер выразил признательность Анкаре за осуждение действий Вашингтона и Тель-Авива, а также поблагодарил Турцию за содействие в противодействии вооруженным группировкам, действующим в регионе при поддержке США.

Галибаф подчеркнул, что государствам Ближнего Востока необходимо выстраивать новую архитектуру безопасности, опираясь исключительно на собственные ресурсы, потенциал и волю своих народов.

В свою очередь, Нуман Куртулмуш подтвердил солидарность Турции с Ираном. Стороны высказались за дальнейшее расширение межпарламентских связей, углубление экономического партнерства и координацию усилий в сфере региональной безопасности.

Переговоры прошли на полях 20-й сессии Парламентского союза государств — членов Организации исламского сотрудничества.