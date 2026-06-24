Администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась сменить власть в Грузии недемократичным путем в 2020 и 2024 годах. Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2».

«Прежняя [американская] администрация (Джо Байдена — ред.) пыталась в Грузии антидемократичными методами сменить власть. Это факт, который подтвердила сама новая администрация (Дональда Трампа — ред.), когда ознакомилась с затратами USAID (Агентство США по международному развитию) в мире и обнаружила, что деньги американского народа использовались для свержения властей в разных странах. Грузия была примером этого. Деньги USAID использовались для свержения власти в Грузии антидемократичным путем», — сказал Папуашвили.

Как отдельно подчеркнул Папуашвили, такие попытки со стороны США были после парламентских выборов в 2020 и 2024 годах.