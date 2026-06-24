В Азербайджане опубликованы результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей, проведенных 7 июня.

Из 40 504 зарегистрированных абитуриентов на экзамен не явились 1 996 человек, еще 16 были удалены за нарушение правил, их результаты аннулированы.

В I группе максимальный результат — 400 баллов — набрали 5 человек, а лучший суммарный результат составил 700 баллов.

В IV группе 400 баллов получили 2 абитуриента, при этом лучший общий результат составил 693,6 балла.

Апелляции по результатам экзамена можно будет подать с 29 июня по 1 июля через сайт Государственного экзаменационного центра (DİM).

На вступительном экзамене 7 июня 5 человек показали наивысший результат (400 баллов) по I группе специальностей.

Это выпускники лицея города Мингячевир — Меджидли Бурлахатун Бахруз гызы; средней школы № 238 Низаминского района города Баку — Гусейнли Лейла Самир гызы; лицея с уклоном города Гянджи — Мехтиев Али Эльдар оглу; средней школы имени С.Кязымова города Говлар Товузского района — Гамбаров Исрафил Рамиль оглу; лицея с уклоном физики, математики и информатики Ясамальского района города Баку — Зейналова Наргиля Илькин гызы.

Меджидли Бурлахатун Бахруз гызы стала абитуриентом, набравшим максимальный результат (700 баллов) по I группе специальностей по сумме обоих этапов. На первом этапе экзамена она набрала 300 баллов.

По IV группе специальностей наивысший результат (400 баллов) показали 2 человека — выпускница Гимназии с уклоном естественных наук города Сумгайыт Алиева Айсу Рауф гызы и выпускница школы-лицея № 220 Низаминского района города Баку Гумбатова Аян Хагани гызы.