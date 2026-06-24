Центральный банк Азербайджана готовит реформу добровольного автострахования (КАСКО), направленную на повышение защиты прав потребителей и приведение страховых продуктов в соответствие с международной практикой. Об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вюсал Гурбанов.

По его словам, действующие правила страхования автомобилей физических лиц будут пересмотрены в рамках новой концепции, ориентированной на повышение клиентоориентированности страховых услуг.

«Мы внедряем новые подходы, основанные на международном опыте. Основная цель заключается в том, чтобы сделать продукт более ориентированным на потребности клиента и усилить защиту прав страхователей», — отметил он.

Одним из ключевых нововведений станет более четкое регулирование взаимоотношений между страховщиком и клиентом на основе общепринятых страховых принципов. Кроме того, предусмотрены дополнительные механизмы, которые должны упростить и ускорить процесс урегулирования страховых случаев.

В ЦБА сообщили, что подробности реформы будут представлены общественности в ближайшее время. Регулятор также намерен поэтапно привести добровольные виды страхования к международным стандартам. На первом этапе изменения коснутся комплексного продукта, включающего страхование самого транспортного средства по КАСКО, страхование пассажиров от несчастных случаев и добровольное страхование гражданской ответственности перед третьими лицами. Новые правила уже подготовлены и после завершения необходимых процедур будут официально представлены участникам рынка и потребителям.