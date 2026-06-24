По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой была организована экологическая акция по очистке территории поселка Дюбенди.

Акция была проведена при организации Общественного объединения IDEA и поддержке Министерства по чрезвычайным ситуациям. В ее рамках были продолжены работы по очистке прибрежной территории от нефтяных отходов и загрязненных нефтью остатков.

Для обеспечения здоровья и безопасности участников перед началом акции им был проведен подробный инструктаж по правилам обращения с нефтяными отходами, правильному использованию средств индивидуальной защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Собранные в ходе акции нефтяные отходы были переданы соответствующим службам для дальнейшей утилизации в установленном порядке.