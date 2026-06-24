Существуют проекты, к реализации которых страховой рынок приступит в ближайшее время. Будут применены новые подходы по продукту добровольного страхования автотранспортных средств (КАСКО). Эти изменения обеспечат соответствие международным принципам страхования, более четкое определение прав и обязанностей сторон, а также повышение удовлетворенности потребителей.

Об этом на Международном страховом форуме Азербайджана заявил первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Алияр Мамедъяров.

Кроме того, планируется совершенствование системы обязательного страхования недвижимости. Это позволит снизить последствия катастрофических рисков, обеспечить более адекватное страховое покрытие и ускорить процесс оценки ущерба.

Мамедъяров также сообщил о подготовке новых законодательных инициатив в сфере агрострахования. Они призваны укрепить институциональную основу системы, повысить устойчивость управления рисками и эффективность государственной поддержки.

Отдельное внимание будет уделено развитию института страхового посредничества. Подготовленные изменения направлены на повышение профессионального уровня посредников, расширение охвата страховыми услугами и дальнейшее развитие рынка.

Еще одним новшеством станет запуск продукта по страхованию кредитов от риска потери работы. По словам представителя Центробанка, данный механизм позволит повысить финансовую защищенность граждан, имеющих кредитные обязательства.

Подводя итоги реформ, Мамедъяров отметил, что за последние два года объем страховых премий в Азербайджане вырос на 23% и достиг 1,5 млрд манатов, а страховые выплаты увеличились на 57%, до 900 млн манатов. Активы страхового сектора за этот период выросли на 18% и достигли 2,1 млрд манатов. Он подчеркнул, что проводимые преобразования способствуют укреплению устойчивости страхового рынка и ускорению темпов его развития.