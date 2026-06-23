Председатель ГЭЦ Малейка Аббасзаде заявила, что резкого повышения проходных баллов в этом году не ожидается, поскольку результаты абитуриентов остаются примерно на уровне прошлого года.

По её словам, проходные баллы формируются под влиянием нескольких факторов: порога допуска к конкурсу, количества плановых мест и числа поступающих на конкретные специальности. Порог допуска различается в зависимости от направления подготовки.

«Мы уже около 30 лет разъясняем, как формируются проходные баллы. Прежде всего существует порог допуска к конкурсу: для разных направлений он различается — может составлять 200 баллов, 150 баллов, а на отдельных специальностях, требующих особых способностей, — 60 баллов. Сначала абитуриент должен преодолеть этот порог, чтобы быть допущенным к конкурсу», — сказала она в интервью Trend.

Малейка Аббасзаде отметила, что заранее предсказать проходной балл невозможно, поскольку выбор абитуриентов меняется из года в год. При этом в последние годы вырос интерес к IT-направлениям, а проходные баллы по некоторым специальностям стали сопоставимыми.

Она подчеркнула, что в целом ожидается сохранение прошлогоднего уровня, хотя отдельные изменения возможны.

Глава ГЭЦ также призвала выпускников учитывать при выборе специальности не только текущую популярность профессий, но и перспективы рынка труда. Для этого абитуриентам доступны диагностические тесты по профориентации, которые помогают определить склонности и подобрать подходящее направление обучения.