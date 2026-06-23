Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пытаясь снизить напряженность с президентом США Дональдом Трампом, выходил за рамки полномочий, что вызвало трения с рядом членов блока, включая Данию, сообщает The New York Times.

По данным издания, в январе на полях Всемирного экономического форума в Давосе после угроз Трампа «забрать» Гренландию у Дании и отказа исключать силовой вариант, Рютте заявил: «Мы не сможем вам помочь, если вы хотите стать владельцем Гренландии». И добавил: «Но мы можем помочь вам в вопросах безопасности».

Рютте предложил представить уже запланированные учения альянса как новую миссию НАТО в Арктике, после чего Трамп временно отступил, отмечает NYT.

В тот же день, по данным газеты, в НАТО обсуждали предоставление США контроля над землей под американскими базами в Гренландии. В Копенгагене посчитали, что затрагиваются вопросы суверенитета, выходящие за пределы мандата генсека. Представитель НАТО Эллисон Харт на это ответила: «Ни в какой момент [генеральный секретарь] не обсуждал и не предлагал ничего, связанного с суверенитетом какого‑либо союзника».

Как отмечает NYT, Рютте и Трамп поддерживают регулярные контакты. По словам представительницы Белого дома Оливии Уайлс, у них «прочные отношения». При этом Вашингтон отмечает, что «страны НАТО должны взять на себя большую ответственность за собственную оборону».