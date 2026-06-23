В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 24 июня до утра 25 июня ожидается неустойчивая погода с осадками. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

По прогнозам синоптиков, дожди будут идти временами, при этом в отдельных районах полуострова осадки могут носить кратковременный, но интенсивный характер. Также прогнозируются грозы.

В ведомстве отметили, что нестабильная дождливая погода сохранится не только в столичном регионе, но и в других районах страны. В отдельных местах возможны интенсивные и сильные осадки, грозы и град. Согласно прогнозу, неблагоприятные погодные условия ожидаются как минимум до 29 июня.

Из-за ожидаемых дождей прогнозируется повышение уровня воды в реках. Кроме того, в отдельных горных районах не исключены кратковременные паводки и селевые потоки.