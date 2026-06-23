Министры транспорта Турции и Армении Абдулкадир Уралоглу и Давид Худатян провели встречу и обсудили восстановление транспортного сообщения между двумя странами.
«На встрече с министром территориального управления и инфраструктур Армении Давидом Худатяном мы обсудили усилия по восстановлению железнодорожного и автомобильного сообщения, которое в прошлом активно использовалось между нашими странами.
Начав необходимые работы по техническому обслуживанию и подготовке на нашей территории, мы также оценили, на каком этапе находятся подготовительные и тендерные процедуры армянской стороны.
Кроме того, мы рассмотрели процесс восстановления исторического Анийского моста, расположенного на Шёлковом пути между Карсом и Ани, и обсудили шаги по возрождению одного из важных памятников нашего общего исторического наследия».
Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Sayın Davit Khudatyan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, geçmişte ülkelerimiz arasında aktif olarak kullanılan demiryolu ve karayolu bağlantılarının yeniden hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları ele aldık.
Ülkemizde gerekli bakım… pic.twitter.com/0XjfdJWqA2
— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) June 23, 2026