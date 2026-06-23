Министры транспорта Турции и Армении Абдулкадир Уралоглу и Давид Худатян провели встречу и обсудили восстановление транспортного сообщения между двумя странами.

«На встрече с министром территориального управления и инфраструктур Армении Давидом Худатяном мы обсудили усилия по восстановлению железнодорожного и автомобильного сообщения, которое в прошлом активно использовалось между нашими странами.

Начав необходимые работы по техническому обслуживанию и подготовке на нашей территории, мы также оценили, на каком этапе находятся подготовительные и тендерные процедуры армянской стороны.

Кроме того, мы рассмотрели процесс восстановления исторического Анийского моста, расположенного на Шёлковом пути между Карсом и Ани, и обсудили шаги по возрождению одного из важных памятников нашего общего исторического наследия».