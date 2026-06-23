Планы США развернуть производство ракет Patriot и Tomahawk на предприятиях Ford, General Motors и других автоконцернов связаны с истощением американских арсеналов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Были военные действия в зоне Персидского залива во время агрессии против Ирана. Помимо этого, США продолжают в значительном количестве продавать вооружение для Украины. И, конечно, запасы, все склады изрядно истощены. Поэтому нужно их восполнение», — сказал Песков.