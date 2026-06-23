Разговоры о партнерстве между Москвой и Вашингтоном «больше не актуальны», заявил экс-советник 43-го президента США президента Джорджа Буша-младшего по России и Евразии, научный сотрудник американского Совета по международным отношениям Томас Грэм, передает РБК.

Политолог указал, что Россия и США более ста лет были соперниками, однако соперничество не обязательно означает конфликт.

«Мы были соперниками на мировой арене последние 120 лет, и это не изменится… Я думаю, нам нужно признать, что конкуренция, а не обязательно конфликт, является постоянной чертой глобальной среды, и это, безусловно, будет справедливо и в многополярном мире», — сказал Грэм на форуме «Примаковские чтения».

Он добавил, что главная задача государственных лидеров — «ответственно управлять» этой конкуренцией, чтобы избежать войны между крупными державами.