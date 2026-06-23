Взносы США в НАТО слишком большие. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя решение европейских стран отказаться оказывать помощь в войне с Ираном.

«Так что мы потратили все эти деньги — наверное, 600… По-моему, мы тратили $600 млрд в год, верно? <…> Подумайте об этом: суммы, которые мы тратим на НАТО, просто сумасшедшие, а они нам не помогли», — сказал он журналистам в Белом доме.

По словам американского лидера, поскольку США могут не получить помощь «в мелких делах», то и они вправе отказаться предоставлять ее.