В Международном союзе конькобежцев (ISU) прокомментировали ситуацию со сменой спортивного гражданства 13-летним Александром Плющенко, сыном двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В организации обозначили четкий дедлайн для завершения всех формальностей, сообщает «Матч ТВ».

«Вопросы передачи гражданства фигуристам решаются между соответствующими федерациями-членами. У членов ISU есть время до 1 июля, чтобы подать такие запросы. ISU больше не будет комментировать отдельные случаи», — указали в пресс-службе ISU.

При этом 21 мая Федерация фигурного катания на коньках России на заседании исполкома уже предоставила Александру открепление.

После получения спецдокумента от ISU он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.