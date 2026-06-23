Вертолет Береговой охраны США потерпел крушение на Аляске, сообщает ABC News со ссылкой на заявление Арктического управления береговой охраны США.

«Службы экстренного реагирования и поисково-спасательные отряды направляются в Ситку, недалеко от Джуно, в связи с сообщением о крушении вертолета береговой охраны MH-60 Jayhawk», — сообщили в ведомстве.

По его данным, причина инцидента пока неизвестна.

«Безопасность, благополучие и спасение членов нашей команды — наш приоритет. Будет проведено официальное расследование для установления обстоятельств произошедшего», — заявили в управлении.