Министерство иностранных дел Турции сообщило, что двое граждан страны, входивших в экипаж сухогруза, получили ранения в результате удара беспилотника по судну в районе порта Черноморск в Украине.

В заявлении ведомства говорится, что речь идёт о членах экипажа турецкого судна под панамским флагом, которое утром 22 июня подверглось атаке БПЛА. Состояние пострадавших находится под наблюдением турецкого посольства в Киеве и генерального консульства в Одессе.

В МИД Турции подчеркнули, что подобные инциденты, связанные с эскалацией конфликта в Украине, создают угрозу интересам страны и региональной безопасности в Чёрном море. Анкара выразила обеспокоенность как украинской, так и российской стороне.

Также в ведомстве заявили, что безопасность гражданского судоходства в Чёрном море является приоритетом Турции, и призвали все стороны к снижению напряжённости в регионе.