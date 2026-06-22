Правительство Грузии планирует создать единый реестр иностранцев.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на заседании парламентского комитета по юридическим вопросам, передают грузинские СМИ.

По его словам, единый реестр будет создан на базе Агентства развития государственных услуг Министерства юстиции Грузии.

Замминистра отметил, что реестр позволит осуществлять контроль за въездом каждого иностранного гражданина в Грузию, использованием ими государственных услуг, а также более эффективно бороться с нелегальной миграцией.