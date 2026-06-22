В России начали запрещать перепродажу бензина на сайтах популярных маркетплейсов Avito, Ozon и Wildberries. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о взаимодействии с цифровыми платформами для предотвращения спекулятивной перепродажи топлива, пишет «Интерфакс».

Ведомство указывает, что в последнее время на торговых площадках участились случаи перепродажи бензина и дизельного топлива на фоне перебоев в поставках, а отдельные участники рынка закупали топливо для перепродажи.

По данным ФАС, сервис «Авито» временно скрыл объявления о торговле топливом на период доработки правил в данной категории. На маркетплейсах Ozon и Wildberries запрещена продажа топлива, а попытки разместить объявления блокируются еще на этапе модерации и не попадают в открытый доступ.

По запросу «Бензин» на прошлой неделе на «Авито» отображалось 740 объявлений. Более 400 помечены как объявления от частных лиц, остальные — как объявления от компаний. «Продажа топлива в настоящий момент не запрещена законом, этот товар можно свободно продавать на любой площадке. Большая часть объявлений — не новые. Они размещены профильными компаниями, в том числе работающими с производителями топлива», — приводил «Подъем» комментарий пресс-службы «Авито» на прошлой неделе.