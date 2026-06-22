США и Иран продолжат технические переговоры в ближайшие дни и недели после достигнутого прогресса на встрече в швейцарском Бюргенштоке. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам консультаций с участием американской, иранской, катарской и пакистанской сторон.

По его словам, стороны пока не вышли на финальное соглашение, однако смогли заложить основу для будущих договорённостей.

«Дом ещё не построен, но фундамент уже заложен», — отметил Вэнс.

Он также сообщил, что Иран согласился принять инспекторов МАГАТЭ для обсуждения вопросов контроля, причём первые контакты могут состояться уже в ближайшее время.

Среди ключевых результатов переговоров Вэнс назвал сохранение механизма, позволяющего удерживать Ормузский пролив открытым, а также создание каналов для урегулирования возможных конфликтов.

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, американский вице-президент заявил, что США рассчитывают добиться одновременно защиты территориальной целостности Ливана и безопасности Израиля.

При этом Вэнс подчеркнул, что если дипломатический путь не приведёт к результату, у администрации президента Дональда Трампа остаются и другие варианты достижения целей США в сфере безопасности.