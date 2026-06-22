Заявления армянских властей о намерении сохранять партнерские отношения с Москвой расходятся с практическими шагами руководства страны. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что российская сторона продолжает слышать от официальных представителей Армении заявления о важности сотрудничества с Россией и заинтересованности в развитии двусторонних отношений.

«Слышим заявления армянских официальных лиц о важности Москвы как партнёра, о намерении Еревана сохранять и развивать отношения с Россией. Но, к сожалению, мы не видим, чтобы слова соотносились с делами и шагами армянского руководства, которое однозначно заявило о своем стремлении в ЕС», — сказала Захарова.

По её словам, в Москве обращают внимание на политический курс армянского руководства и оценивают не только заявления, но и предпринимаемые шаги.