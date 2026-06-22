Несколько дней назад Minval Politika опубликовал статью, посвящённую, скажем так, тёмным сторонам деятельности нынешнего редактора англоязычной украинской газеты Kyiv Post Богдана Нагайло. Где, в числе прочего, указывалось, что это издание регулярно предоставляет трибуну персонам вроде Севиндж Османгызы и другим. Сам господин Нагайло пока молчит. Зато Севиндж Османгызы посвятила аж 18 минут своего эфира разбору нашей статьи и ответу на неё. Правда, получилось ли ответить — вопрос открытый.

Напомним: это та самая Османгызы, которая пообещала сказать в эфире «Браво, победоносный Верховный Главнокомандующий!», если российские миротворцы покинут Азербайджан. Миротворцы ушли, но обещанных слов от Османгызы мы так и не услышали. И на сей раз в её 18-минутном ответе нашей редакции Севиндж-ханум явно не хватает ни уважительного отношения к фактам, ни проработки темы, ни видения ситуации.

Можно искать в её ответе крупные и мелкие огрехи. К примеру, нам приписывают утверждения, будто бы Нагайло был объявлен персоной нон грата и выслан из Азербайджана за встречи с оппозицией. На самом деле за ним тащился куда более впечатляющий «хвост», включающий даже сбор разведданных. Но об этом в видеоответе ни слова.

Османгызы утверждает, будто бы газета «Зеркало» была закрыта по требованию посольства России. Газета «Зеркало» в электронном формате продолжает выходить. А что касается требований посольства России, то сотрудники этой дипмиссии, напомним, были крайне недовольны и деятельностью Minval Politika. Опубликовали даже открытое письмо на сайте посольства. Мы на это письмо ответили. И никаких санкций со стороны государства не было.

Значительная часть видеоответа посвящена работе украинских журналистов, которые ночуют под бомбами в метро, а утром идут на работу в свой офис. Это, безусловно, тот незаметный героизм на войне, о котором очень мало пишут и который очень многое определяет. Но, как бы это поделикатнее, при чём здесь госпожа Османгызы? Она находится не в Украине, ей не приходится ночевать под бомбами, она ночует в тёплой квартире и работает в удобном офисе. Ничего криминального. Но вот приписывать себе чужие заслуги — это, мягко говоря, не комильфо.

Османгызы ну до невозможности возмущена, что мы в своей статье отметили, что Азербайджан — лидер региона. И в качестве контраргумента она решила привести рейтинги свободы слова от «Репортёров без границ». Ну, во-первых, ей придётся в этом случае спорить не с нашей редакцией, а со многими главами государств, в том числе европейских, которые называют Азербайджан лидером региона. Во-вторых, за «Репортёрами без границ» тянется такой шлейф, что ссылаться на них вряд ли стоит. Достаточно вспомнить, как эти репортёры после гибели Салатын Аскеровой защищали одного из её убийц — Арно Мкртчана. Дальше падать уже некуда.

Ну и финальный аргумент госпожи Османгызы. Оказывается, мы все должны радоваться и гордиться, что в таком уважаемом издании, как Kyiv Post, предоставляют трибуну нашим соотечественникам — ей, Джамилю Гасанлы, членам семьи Али Керимли…

Здесь надо бы вспомнить некоторые обстоятельства. Так, представители оппозиционных СМИ на пресс-конференциях и внутри страны, и за рубежом ещё до решающей осени 2020 года практически никогда не задавали вопросы по Карабаху. Вся их активность касалась «прав человека», «политзаключённых» и т. д. А проще говоря, попыток выудить у иностранных дипломатов ещё одну порцию критики в адрес властей Азербайджана.

И вот этому мы все должны радоваться? Этим гордиться? А это уже похоже, простите, на манию величия. Считать собственный пиар поводом для общенациональной гордости и радости — это явно через край. А если учесть, о какой именно деятельности на информационном поле идёт речь, большинство населения Азербайджана своё отношение к этому выразило, и выразило чётко и неоднократно. И повода для гордости здесь нет. Прежде всего для самих персон типа Османгызы и т. д.