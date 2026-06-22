В расположенный на территории Гарадагского района караван-сарай, являющийся памятником архитектуры государственного значения под инвентарным номером 108, было совершено незаконное вмешательство.

Как сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия, после поступления информации специалисты Бакинского регионального управления провели осмотр объекта.

В ходе проверки было установлено, что исторические надписи на памятнике были покрыты песчано-цементным раствором, что нанесло ущерб объекту культурного наследия.

Благодаря оперативным мерам следы вмешательства были устранены: покрывавший исторические элементы материал очищен, а первоначальный облик памятника восстановлен.

По факту принимаются меры для привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством Азербайджана.

В Государственной службе напомнили, что любые работы на объектах историко-культурного наследия без соответствующего согласования запрещены законом.

Сангачальский караван-сарай, построенный в XV веке, расположен на одном из древних караванных маршрутов и исторически служил местом остановки торговцев и путешественников.