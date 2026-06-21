После провала переговоров США и Иран ждет новая война. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Политик заявил, что в пятницу на протяжении 4,5 часа беседовал с президентом США Дональдом Трампом об иранской сделке. По его мнению, последняя попытка дипломатического решения провалится, что приведет к новой войне.

«Вот что, по моему мнению, произойдет дальше. Если эта сделка провалится, президент Трамп возьмет Ормузский пролив под контроль силой. Мы будем взимать плату со всех, кто проходит через него, чтобы покрыть расходы на эту операцию… Если Иран попытается оспорить контроль Соединенных Штатов над Ормузским проливом, мы их уничтожим», — предрек Грэм.

Ранее стало известно, что иранская делегация покинула место проведения переговоров в Швейцарии в знак протеста против угроз Трампа.