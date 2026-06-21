Град диаметром 10-12 миллиметров выпал в субботу в Газахском районе, а в Агстафинском районе диаметр градин достигал 25-28 миллиметров, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы о фактической погоде на 22:00 20 июня.

По сообщению службы, в некоторых местах на территории страны наблюдается дождливая погода. Так, в Нафталане, Шеки, Балакене, Огузе и Гусаре грозы, временами — дождь.

Около 20:10 в Газахском районе выпал град диаметром 10-12 мм, а через 10 минут на территории Агстафинского района вид ливневых осадков в виде частиц льда преимущественно округлой формы был зафиксирован диаметром 25-28 мм.