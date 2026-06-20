Супруга премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегония Гомес должна предстать перед судом по обвинениям в коррупции. Также судья постановил запретить ей выезд из страны, сообщает Reuters.

Как передаёт агентство, решение в субботу вынес следственный судья Хуан Карлос Пейнадо. Гомес обязали сдать паспорт, запретили покидать территорию Испании и предписали дважды в месяц являться в суд.

По версии следствия, Бегония Гомес могла использовать свой статус супруги главы правительства для получения контрактов. Она отвергает обвинения. Инициаторами дела выступили представители ультраправых политических групп.

Это дело стало одним из нескольких коррупционных расследований, которые усиливают политическое давление на премьер-министра Педро Санчеса. Сам он не фигурирует среди обвиняемых и заявляет, что происходящее носит характер политической кампании против него.

Параллельно в Испании продолжаются расследования в отношении ряда бывших и действующих политиков, включая соратников Санчеса, по делам, связанным с государственными контрактами, закупками в период пандемии и инфраструктурными проектами.

Сообщается также, что Высокий суд Испании также изучает обвинения в адрес бывшего премьер-министра Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, который, по версии заявителей, мог быть связан с лоббистской деятельностью в интересах третьих сторон. Он отрицает все обвинения.