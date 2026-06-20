Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) выступил с предупреждением на фоне закрытия Ормузского пролива.

«В связи с преступлениями Израиля в Ливане и нарушением США своих обязательств по установлению перемирия Ормузский пролив закрыт для всех кораблей», — говорится в телеграм-канале КСИР.

Подчеркивается, что корабли не должны приближаться к Ормузскому проливу.

«В противном случае их безопасность окажется под угрозой», — предостерегли в КСИР.

17:58 Вице-президент США Джей Ди Вэнс отрицает перекрытие Ормузского пролива иранскими военными.

Он заявил, что в Белом доме не видят доказательств остановки судоходства.

17:17 Иран закрывает Ормузский пролив в ответ на продолжающиеся атаки со стороны Израиля против Ливана.

Об этом говорится в заявлении штаба командования вооруженных сил страны.

В МИД Ирана сообщили, что иранская делегация отправится в Швейцарию, чтобы потребовать выполнения положений подписанного с США меморандума.