Сборная Германии столкнулась с необычной процедурой безопасности во время чемпионата мира.

Перед вылетом из США в Канаду футболистов немецкой команды проверили прямо на взлетной полосе возле самолета. По информации BILD, игроки проходили паспортный контроль, проверку сумок, а также досмотр с помощью металлоискателей.

Процедура прошла в аэропорту Smith Reynolds Airport в Winston-Salem. Оттуда сборная Германии отправилась в Торонто, где проведет второй матч группового этапа ЧМ-2026 против Кот-д’Ивуара.