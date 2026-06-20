В связи с участившимися атаками ВСУ на российские города и граждан никаких правил в отношении Киева «больше нет и быть не может». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Max.

«С учетом массированных атак на наши города, интенсивность которых возрастает и, очевидно, будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении Киева больше нет и быть не может», — написал Медведев.

По его словам, за гранью приемлемого для России должно остаться умышленное уничтожение гражданских лиц, а «остальное вполне допустимо».

Медведев также заявил, что Гаагские конвенции о законах и обычаях войны «больше не нужны».

«За прошедшие сто лет войны слишком изменились. Тогда было не принято воровать или убивать глав даже неприятельских стран. Да и на смену метанию бомб с воздушных шаров пришли ракеты и дроны», — написал Медведе, добавив, что в данной ситуации «ссылка на оговорку rebus sic stantibus вполне уместна».