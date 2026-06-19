В Грузии за последние три недели выявили несколько случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил директор Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхеидзе.

По его словам, показатели остаются низкими, однако подтверждают продолжающуюся циркуляцию COVID-19 в стране.

Чхеидзе отметил, что сейчас в Грузии преобладают вирусы, вызывающие лёгкие формы заболеваний и, как правило, не приводящие к осложнениям. Также наблюдается постепенное снижение числа обращений в стационары из-за вирусных инфекций.

По прогнозу специалистов, в июле–августе количество таких обращений продолжит снижаться.