Российский фондовый рынок ускорил падение после сильнейшей с начала войны атаки дронов на Москву. В результате пострадали 17 человек, загорелись два крупных торговых центра, а нефтезавод в Капотне был поражён второй раз с начала недели.

На 15:28 мск (16:28 по Баку) индекс Мосбиржи снижался на 2,32%, показывая самый сильный дневной спад с октября прошлого года. В ходе торгов он опускался до 2425,52 пункта — минимума с декабря 2024 года. Аналитики «Вектор Капитала» отмечают, что на рынке присутствует «очевидный негатив от налёта БПЛА на Москву».

Среди «голубых фишек» заметнее всего снижались акции «Газпром нефти», которой принадлежит загоревшийся Московский НПЗ. С начала недели завод, обеспечивающий значительную часть поставок топлива в столице, остановил производство вслед за рядом других российских НПЗ.

По словам главного аналитика «Алор Брокер» Андрея Зацепина, удары по НПЗ всё сильнее влияют на распродажи: рост цен на топливо разгоняет инфляцию и может помешать ЦБ снижать ключевую ставку.

Дополнительное давление на рынок оказывают падение цен на нефть после сделки США и Ирана, а также риски усиления санкционного давления на Россию, отмечает аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.

Акции «Роснефти» снижались на 4% и держались на минимумах с 2023 года, «Газпром» терял 3,2%, приближаясь к минимумам с 2009 года.