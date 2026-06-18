В настоящее время Азербайджан занимает первое место по географии поставок трубопроводного газа.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.

«Мы поставляем природный газ в 16 стран, и число этих стран растет с каждым годом. Так будет и впредь», – подчеркнул глава государства.

Как отметил глава государства, Азербайджан стал важным игроком на мировой энергетической арене, выступая в качестве инициатора и исполнителя крупномасштабных инфраструктурных проектов в сфере энергетики.

По словам Ильхама Алиева, Азербайджан реализовал проекты, охватывающие страны евразийского региона, и оказал помощь странам, испытывающим потребность в энергоресурсах.

«Мы вкладываем огромные средства в инфраструктуру. И это касается не только развития инфраструктуры внутри страны, но и участия Азербайджана в международных инфраструктурных проектах за его пределами», — отметил он.