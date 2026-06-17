ЦИК Армении удовлетворил ходатайства прокурора о даче согласия на возбуждение уголовного преследования и лишение свободы в отношении Асатура Кочаряна (блок партий «Армения») и Ашота Егиазаряна (блок «Сильная Армения»), сообщают армянские СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Ранее ЦИК также удовлетворил ходатайство о возбуждении уголовного преследования в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Генеральная прокуратура вчера направила в ЦИК ходатайство о предоставлении разрешения на возбуждение уголовного преследования в отношении кандидатов в депутаты от блока «Армения» Роберта Кочаряна, Асатура Кочаряна и Руслана Барсегяна.

Ранее сообщалось, что к уголовной ответственности могут быть привлечены Роберт Кочарян и Руслан Барсегян. Также произведено задержание Давида Казиняна (блок «Сильная Армения»).