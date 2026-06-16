В Азербайджане в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры на 2026–2030 годы планируется создать 300 новых полуинтенсивных овцеводческих хозяйств.

Об этом на региональном совещании в Губе заявил заместитель министра сельского хозяйства Сеймур Сафарли, передает Report.

По его словам, программа предусматривает увеличение производства баранины не менее чем на 9%, а поголовья овец — на 10%. Особое внимание будет уделено развитию овцеводства в горных и предгорных районах Губы, Гусара, Хызы, Сиязани и Шабрана, где для этого имеются благоприятные природные условия.

В рамках программы также планируется открыть 10 пунктов по сбору шерсти и одно предприятие по ее переработке. Кроме того, предусмотрены меры по восстановлению 480 тысяч гектаров пастбищ и бурению 100 субартезианских скважин для обеспечения животных питьевой водой.