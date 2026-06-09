В первом квартале 2026 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Грузии составил 271,2 млн долларов, что на 7,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в отчете Национальной службы статистики Грузии.

Крупнейшим иностранным инвестором стала Великобритания с объемом инвестиций 86,7 млн долларов, что составляет 32% от общего объема. На втором месте расположились США — 54,3 млн долларов, на третьем — Нидерланды с 31,7 млн долларов.

Азербайджан занял четвертое место среди крупнейших инвесторов, вложив в грузинскую экономику 20,9 млн долларов. Доля азербайджанских инвестиций составила 7,7% от общего объема ПИИ, сократившись примерно на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным GeoStat, наибольший объем инвестиций был направлен в финансовый и страховой сектор, энергетику, а также в сферу транспорта и логистики.