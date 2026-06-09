Ситуация на Ближнем Востоке вновь сорвалась в штопор. Иран и Израиль обменялись воздушными ударами. Насколько результативными – официально не уточняется. Теоретически горячая фаза как бы закончена. После того, как командование ЦАХАЛ объявила о своей серии ракетных ударов по Ирану, включая северо-запад страны, в Тегеране выступили со своим ультиматумом. Военная командование объявило, что завершила свою серию ударов по Израилю, но в ИРИ тут же выкатили свои условия: если Израиль продолжит атаковать Ливан, реакция будет жёстче.

В Израиле ультиматум отвергли. Израиль намерен продолжить операции против движения «Хезболла» и отвергает предупреждения Ирана о недопустимости новых ударов по Ливану, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит операции против ливанской группировки и будет наносить удары по Бейруту в случае атак на северные районы страны. Он отметил, что Израиль «категорически отвергает угрозы Ирана».

«Любая попытка Ирана связать Ливан и Иран и атаковать Израиль встретит мощный ответ, как это произошло вчера», – указал глава израильского военного ведомства.

Известно также, что президент США Дональд Трамп выступил со срочным призывом и к Ирану, и к Израилю прекратить огонь. И даже провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Белому Дому есть о чем беспокоиться. В окружении президента США периодически появляются утечки, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению сделки. Они, справедливости ради, не оправдываются, но новая «горячая фаза конфликта» между Израилем и Ираном – это последнее, что нужно сейчас в Вашингтону.

При этом позиции у Израиля куда более радикальные. И это вполне объяснимо: до США иранские ракеты все же не достают. Именно поэтому в Израиле полной решимости и дальше наносить удары по инфраструктуре «Хезболлах» в Ливане – оттуда, напомним, регулярно обстреливаются северные районы Израиля. А Иран демонстрирует решимость защищать своих «прокси». Что для Тегерана очень чувствительный вопрос, особенно после потери такого союзника, как Сирия. Такие конфликты, как известно, очень тяжело поддаются урегулировании.

Здесь можно было бы поставить точку. Но остается ещё одна сторона вопроса. Как раз накануне новой серии обмена ударами CNN запустила свою фейковую «новость», будто бы израильский спецназ действовал против Ирана с территории Азербайджана.

МИД Азербайджана этот фейк сразу же и решительно опроверг. В самом деле, добавим от себя: для Азербайджана сохранение добрососедских отношений с сопредельными странами – это приоритетное направление внешней политики. В Баку неоднократно на самом высоком уровне заявляли, что не позволят использовать против Ирана, и вообще против какой-либо другой страны, свою территорию и воздушное пространство. Тем более известно, что на территории Азербайджана нет никакого иностранного военного присутствия. Другой вопрос, что подобного рода утечки появляются регулярно. И это не более чем попытка не мытьем, так катанием втянуть Азербайджан в конфликт вокруг Ирана. Точнее, столкнуть лбами Баку и Тегеран.

Возможно, во времена ещё не изжитого «западного романтизма» перспектива включиться в войну против Ирана и могла показаться кому-то привлекательной. Но сегодня у Азербайджана уже есть опыт – с той же 907-й поправкой, которую приостановили, как только Вашингтону понадобилось содействие Баку, и тут же «эксгумировали», когда нужда в этом содействии отпала. И уж точно азербайджанская общественность — и не только она — сделала выводы из ситуации, в которой сегодня оказались нефтяные монархии Залива. Те самые страны, по которым Иран регулярно наносит удары, тогда как США не спешат защищать своих союзников с ожидаемой решимостью. И это далеко не единственная причина, по которой Азербайджан никогда и никому не удастся втянуть в чужую войну.