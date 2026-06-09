Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» ведёт переговоры о вступлении в Европейскую народную партию (ЕНП) — крупнейшее политическое объединение Евросоюза. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

По информации издания, окончательное решение пока не принято, а сроки возможного присоединения не определены. Однако Пашинян уже выразил заинтересованность в членстве, и вопрос может быть вынесен на рассмотрение ЕНП позднее в 2026 году.

Если переговоры завершатся успешно, это станет ещё одним шагом Еревана в сторону углубления политических связей с европейскими структурами.