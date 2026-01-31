Министерство иностранных дел Катара осудило удары Армии обороны Израиля по сектору Газа, обвинив Израиль в систематических нарушениях режима прекращения огня.

«Государство Катар выражает решительное осуждение неоднократных нарушений Израилем режима прекращения огня в секторе Газа. Это опасная эскалация, которая усугубит ситуацию и подорвёт региональные и международные усилия, направленные на укрепление перемирия», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС и «Исламского джихада» в секторе Газа, заявив, что действия стали ответом на нарушения режима прекращения огня со стороны палестинских вооружённых группировок.

В ХАМАС отвергли обвинения Израиля, заявив, что ответственность за срыв перемирия лежит на израильской стороне, и обвинив её в неуважении к посредникам и участникам формата «Совета мира».

Осуждение ударов также прозвучало со стороны Египта. В Каире призвали все стороны к сдержанности на фоне подготовки к открытию контрольно-пропускного пункта «Рафиах».